دراسة لحماية الإنسان ضد الإشعاع

ويفيد موقع Sci-News، بأن الباحثين تمكنوا من التعرف على البروتين Dsup في حيوان بطيء الخطو من نوع Ramazzottius varieornatus، واتضح لهم أن البروتين يرتبط بالمواد الرئيسية داخل نواة الخلية (الكروماتين)، مما يحمي الحمض النووي من التلف الناتج عن جذور الهيدروكسيل. كما اكتشف الباحثون أن ذات البروتين المأخوذ من نوع آخر من حيوان بطيء الخطو Hypsibius Examplelaris يلعب نفس الدور.
واتضح أن أحد أقسام هذا البروتين يشبه الجزء الذي وجد سابقًا في الكروماتين الذي يربط البروتينات البشرية بالفقاريات الأخرى. ومع ذلك، فإن Dsup غير مصمم خصيصًا للحماية من الأشعة السينية. إنه يساعد بطيء الخطو في الحماية من جذور الأكسجين، عندما تجف الطحالب التي تعيش فيها هذه المخلوقات.
ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف سيساعد أيضًا في تطوير طرق حماية الخلايا الحية في الظروف البيئية القاسية.
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