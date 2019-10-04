اليونسكو: العالم سيحتاج 69 مليون مدرس جديد بحلول 2030

وأعلنت المنظمة، اليوم الجمعة، في مدينة بون الألمانية، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الموافق غدا السبت، أن ألمانيا أيضا من بين الدول التي ستتضرر من نقص المدرسين.
وحسب تقديرات مؤسسة بيرتلسمان الألمانية، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية في ألمانيا إلى 2ر3 مليون تلميذ بحلول عام 2025، ما يعني عجزا في عدد المدرسين يُقدر بنحو 26300 مدرس.
وقالت رئيسة المفوضية الألمانية لليونيسكو، ماريا بومر، في بيان: "لذلك يتعين على الولايات الألمانية أن تستثمر على نحو مُلح في تدريب وتأهيل المدرسين".
وأضافت بومر أن النقص الأكبر في عدد المدرسين على مستوى العالم في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
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