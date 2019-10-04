جوارديولا يؤكد غياب دي بروين عن مواجهة ولفرهامبتون

وأوضح جوارديولا، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الجمعة، أن جون ستونز مستبعد للإصابة أيضًا، معربًا عن أمله في أن يعود المدافع الإنجليزي مع دي بروين للمشاركة مع السيتي أمام كريستال بالاس بعد التوقف الدولي.
وفي ظل غياب المدافع الفرنسي أميريك لابورت أيضًا، أعرب مدرب السيتي عن ثقته في البرازيلي فيرناندينيو الذي قد يدفع به في مركز قلب الدفاع إلى جانب الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، مشيرًا إلى أنه لعب تقريبًا كل ثلاثة أيام على مدار الأشهر الـ11 الماضية ما يعني قدرته على أداء هذه المهمة.
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