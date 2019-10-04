وسجل الاقتصاد مرة أخرى 136 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر، ما يؤكد أن سوق العمل أكثر قوة مما كان مقدرًا مطلع أغسطس.
ويؤكد ذلك للاقتصاديين أن أكبر اقتصاد في العالم ليس حارا جدا ولا شديد البرودة، وأن المخاوف من حدوث ركود على المدى القصير لا أساس لها.
ولم يكن الرئيس مخطئًا في توقعاته، وسارع على الفور إلى اغتنام ذلك سياسيًا، متسائلًا عن أسباب السعي إلى عزل رئيس يقوم بعمل جيد.
وكتب على تويتر ساخرًا "اعزلي رئيسك يا أميركا (حتى لو لم يرتكب أي خطأ)".
كما شهدت بورصة وول ستريت ارتفاعًا لدى بدء التعاملات، وكذلك الدولار بعد صدور هذا التقرير عن الوظائف.
ومنذ بداية العام، تباطأ النمو في خلق فرص العمل وفقًا لوزارة العمل، وبات متوسط الوظائف الجديدة على مدى ثلاثة أشهر 157 ألفًا في سبتمبر 2019 بدلا من 223 ألفًا في العام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انخفاض معدل البطالة.. ترامب ساخرًا: "اعزلي رئيسك يا أمريكا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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