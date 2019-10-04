رئيس وزراء أيرلندا يعتزم دراسة طلب بريطانيا تمديد البريكست

ذكر رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، اليوم الجمعة، أن طلبا بريطانيا لتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أفضل من مغادرة المملكة المتحدة من التكتل دون اتفاق.

وقال فارادكار، للصحفيين في كوبنهاجن، بعد محادثات مع نظيرته الدنماركية ميت فريدريكسن: "البريكست لا ينتهي بخروج المملكة المتحدة".

وأضاف: "إنها ليست سوى المرحلة المقبلة من المفاوضات، ولكن إذا ما كانت المملكة المتحدة تطلب تمديدا، فسوف ندرس هذا الأمر، ولكن أغلب دول الاتحاد الأوروبي سوف تدرسه لأنه أصبح له ما يبرره، ولكن التمديد سوف يكون أفضل من عدم التوصل لاتفاق".

وقال فارادكار إن تركيزه منصب على "التوصل لاتفاق في قمة المجلس الأوروبي" المقررة في 17- 18 أكتوبر.