واستقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم، لبحث المستجدات بشأن الاحتجاجات.
وشدد رئيسا الجمهورية والبرلمان على ضرورة وجوب المباشرة بخطة عمل تتعلق بالواقع الخدمي، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد.
ويأتي الاجتماع في ظل ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات المستمرة في مدن عراقية عدة، منذ الثلاثاء الماضي، إلى 44 شخصًا، في حين أصيب المئات، وفقًا لما ذكرته الشرطة.
وسقط أكبر عدد من القتلى في مدينة الناصرية، حيث قتل 18 شخصًا، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر صالح والحلبوسي يؤكدان أهمية سلامة المتظاهرين وقوات الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.