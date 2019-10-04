الإمارات: 478 مرشحًا يتنافسون على 20 مقعدًا بالبرلمان.. غدًا

أنهت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات استعدادها لاستقبال الناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان"، غدًا السبت.

وتجرى عمليات الاقتراع فى 39 مركزًا انتخابيًا تغطى أنحاء الإمارات، لاختيار 20 نائبًا من بين 478 مرشحًا من مختلف إمارات الدولة.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 125 مرشحًا فى إمارة أبوظبي، و86 في دبي، 109 فى الشارقة، 60 فى رأس الخيمة، 53 في الفجيرة، 26 في عجمان، بالإضافة إلى 19 في أم القيوين.

وتتوقع اللجنة استقبال عشرات الآلاف من الناخبين المدرجة أسماؤهم فى قوائم الهيئات الانتخابية، ممن لم يشاركوا فى مرحلتى التصويت بالخارج والتصويت المبكر.

وتمتد عملية التصويت، غدًا، على مدار 12 ساعة، إذ تبدأ فى الثامنة صباحًا وتنتهى الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تتبعها عملية الفرز الإلكترونى، ثم إعلان النتائج في اليوم نفسه، بينما يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم 13 أكتوبر.

وقال مسئولون في اللجنة، اليوم الجمعة، إن 1170 متطوعًا ومتطوعة موجودون في المراكز الانتخابية لتسهيل خطوات التصويت الإلكتروني على الناخبين، والمساهمة في إنجاز عملية انتخابية ناجحة تحقق معايير الشفافية والنزاهة.