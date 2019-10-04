أبل ترفع مستوى إنتاج هواتف آيفون 11

طلبت شركة أبل الأمريكية من الموردين زيادة إنتاجها من هواتف آيفون 11 بمقدار 8 ملايين وحدة أو ما يعادل 10%، وفقًا لما نقلته رويترز عن موقع نيكي آسيان ريفيو المعني بأخبار الاقتصاد.

ونقلت نيكي، الجمعة، عن مصادر القول إن الزيادة الأخيرة في طلبات آيفون تتركز على أرخص نموذج من آيفون 11 وآيفون 11 برو، بينما ستقلص الطلبات على نموذج آيفون 11 برو ماكس الذي يبدأ سعره من 1099 دولارا.

ولم ترد أبل على طلب من «رويترز» للتعقيب خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.

ومطلع شهر سبتمبر الماضي، كشفت أبل عن 3 هواتف آيفون جديدة في حدثها السنوي، أحدها بكاميرتين في الخلف والنسخ الباقية بـ3 كاميرات للمرة الأولى في تاريخ آيفون.

وحسب هيئة "ويد بوش" لخدمات المال والاستثمار في الولايات المتحدة، فإن شركة "أبل" تراهن على أن تصل مبيعات هاتف "آيفون 11" إلى مستوى 75 مليون وحدة، إذ يزيد هذا العدد بشكل طفيف فقط عن العدد المرتقب، خلال فترة إطلاق الجهاز في سبتمبر من العام الماضي.

وتعرضت أجهزة "آيفون" لانتقادات واسعة خلال المواسم السابقة، لأن الشركة ظلت تطرح الهواتف الجديدة بأسعار مرتفعة دون أن تجلب مزايا قوية.