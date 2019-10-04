بدء اجتماعات لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم لبحث ملف «سد النهضة»

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، الجمعة، الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري في مصر الدكتور محمد عبدالعاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي.

ويناقش الوزراء على مدى يومين، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة.