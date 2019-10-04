انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، الجمعة، الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري في مصر الدكتور محمد عبدالعاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي.
ويناقش الوزراء على مدى يومين، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء اجتماعات لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم لبحث ملف «سد النهضة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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