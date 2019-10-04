رُدود فِعل غاضبة بعد دفن ثلاث جُثث لمجهولي مجزرة القيادة العامة

أشعل دفن رُفاة ثلاثة شُهداء لقوا حتفهم إبان مجزرة فض إعتصام القيادة العامة بمقابر “الصحافة” ظُهر الثلاثاء المنصرم مواقع التواصل الإجتماعي غضباً، وقابل ناشطون دفن جثامين الشُهداء دُون تشييعهم بإستنكار ومُطالبات بتسيير مواكب تُندد وترفض الخطوة، مُوجهين إنتقادات لاذعة لقُوى الحُرية والتغيير ” الأب الروحي للثورة ” – على حد تعبيرهم – والتي كان يُفترض أن تتقدم مراسم الدفن والتشييع، مُشددين على أن ما حدث مُؤشر غير جيد للثورة والدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة التي أتت بها، إذ كان يجب تشييع الجثاميين الثلاثة وبحضور رسمي لمجلس الوزراء يتقدمهم المجلس السيادي، فالذي يُدفن شهيد قدم حياته ثمناً باهظاً لينعم الوطن بالحرية، وشددوا على أن دفن الشُهداء “بالدس” يفتح أبواباً من الأسئلة عن المصير الذي واجهوه قبل أن ترتقي أوراحهم إلى السماء.

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وكانت السُلطات قد أعلنت دفن (٣) جُثث لأشخاص قتلوا خلال فض إعتصام القيادة العامة الثلاثاء المُنصرم بمقابر “الصحافة”، ولفتت إلى أنه لم يتم التعرف على هوية الجثامين التي ظلت لثلاثة أشهر بمشرحة مستشفى بشائر الحكومي، بحسب صحيفة الجريدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)