مصرع أكثر من (100) شخص في منجم بتشاد أغلبهم من السودانيين

لقى أكثر من (100) شخص أغلبهم من السودانيين، مصرعهم إثر انهيار منجم للتعدين الأهلي عن الذهب بمنطقة كوري بدولة تشاد الأسبوع الماضي.

وأكدت مصادر أن اثنين من بين الضحايا توجد أسرهما بمعسكر “كلمة” للنازحين بجنوب دارفور وهما “مبارك آدم جمعة وأحمد عبد الرحمن صابون”، بجانب ثالث من ذات المعسكر.

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وقال أحد أقرباء الضحايا آدم عبد الله بحسب صحيفة الصيحة، إن المعلومات التي وردت إلينا أن منجم كوري بتشاد حدث فيه انهيار لـ(30) جناحاً في وقت واحد من البئر الرئيسية عند الثالثة صباحاً ما أدى لوفاة أكثر من (100) مواطن معظمهم سودانيين من معسكر “زمزم” للنازحين بشمال دارفور.

وأشار إلى أن أقرباءه الثلاثة من معسكر “كلمة” للنازحين بنيالا، وأكد أن أسرهم تلقت العزاء في الضحايا بمعسكر كلمة “الاثنين” الماضي، وإن غالبية المتوفين فشلت محاولات إخراجهم من تحت الأنقاض بعد انهيار المنجم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)