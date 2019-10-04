ولادة ثلاثة توأم في مستشفيين مختلفتين بالفاشر

شهد مستشفى الشرطة بالفاشر أغرب حالة ولادة للباشمهندس فيروز أحمد، التي وضعت ثلاثة توأم عبر مستشفيين مختلفتين، فبعد أن أكدت الفحوصات عن وجود توأم (اثنين) وتمت ولادتهما بمستشفى الشرطة، كان قرار الطبيب بتحويل الحالة إلى المستشفى السعودي حيث أجريت عملية قيصرية مستعجلة أسفرت عن انجاب التوأم الثالث، ليصبحوا (ثلاثة) توأم “ولدين وبنت” وجميعهم بصحة ممتازة. ومن جانبه أكد والد التوأم الثلاثة بأنهم بحالة جيدة، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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