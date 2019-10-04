اضبط.. وكيلان في وزارة واحدة

التاريخ: 04-أكتوبر-2019 فى : أخبار 463 مشاهدة تم تكليف شخصيتين بمنصبي الوكيل في وزارة الطاقة والتعدين.. الوزارة مدمجة منذ حقبة حكومة معتز موسى.. تمت تسمية حامد سليمان حامد وكيلاً للطاقة وجمال الفاتح وكيلاً للتعدين.. جمال كان يعمل بهيئة الأبحاث الجيولوجية.. وزير الطاقة والتعدين شرع في إجراء تغييرات واسعة بوزارته، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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