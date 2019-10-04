الهلال في التصنيف الثالث قبل قرعة المجموعات

التاريخ: 04-أكتوبر-2019
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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) التاسع من أكتوبر الحالي، موعداً لسحب قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا التي يشارك فيها ممثل السودان (الهلال)، وفرغت لجنة المسابقات بالكاف من تصنيف الأندية، وجاء الهلال في التصنيف الثالث إلى جانب الرجاء المغربي، فيتاكلوب الكنغونلي وزيسكو الزامبي.
وفي التصنيف الأول (مازيمبي الكونغولي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، والأهلي المصري)، وضم التصنيف الثاني أندية (النجم الساحلي، ميملودي صنداونز الجنوب أفريقي، الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري)، فيما ضم التصنيف الرابع (أول أغسطس الأنغولي، بلاتينيوم الزيمبابوي، بترو لواندا الأنغولي وشبيبة القبائل الجزائري)، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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