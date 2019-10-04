مدربا (حراس وأحمال) في طريقهما للهلال

التاريخ: 04-أكتوبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة تفيد مصادر أن مجلس إدارة نادي الهلال شرع في التعاقد مع مدربي (حراس وأحمال) أجنبيان من أجل الانضمام للجهاز الفني في المرحلة القادمة والمساعدة في تجهيز الفريق لمرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ويتوقع أن يصل المدربان في بحر الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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