مفاجأة.. المجنزرة يعود لكشف الهلال

التاريخ: 04-أكتوبر-2019
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علمت مصادر بإتصالات أجرتها مع عدة شخصيات خارج السودان أن لاعب الهلال السابق المحترف الأجنبي ادريسا أمبوبو يحزم حقائبه للعودة إلى كشف الهلال مجدداً بعد غياب دام لشهور طويلة بسبب خلافات بينه وبين إدارة نادي الهلال تم تسويتها الآن.
هذا ويعد أمبوبو اضافة حقيقية لكشف الهلال بعد أن اثبت أحقيته بالمقدمة الهلالية الهدجومية في وقت سابق جوار الناري الشعلة، والخطير محمد موسى.
الجدير بالذكر أن اللاعب أمبوبو بحسب صحيفة آخر لحظة، ما زال مقيداً بكشف الهلال الأفريقي مما يعني عودته ميكانيكياً إلى معانقة الشباك في مجموعات بطولة الأندية الأفريقية الأبطال من المباراة القادمة مباشرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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