التاريخ: 04-أكتوبر-2019
150 مشاهدة
نفذ العاملون بميناء الخرطوم البري أمس، إضراباً شاملاً في كافة صالات المغادرة، وذلك احتجاجاً على ضعف رواتبهم.
وتسببت الخطوة وفقاً لمصادر في ازدحام الطرقات المؤدية إلى الميناء نتيجة للجوء أصحاب البصات السفرية لنقل المسافرين من العاصمة إلى جميع ولايات البلاد من خارج أسوار الميناء، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إضراب عمال ميناء الخرطوم البري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.