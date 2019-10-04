إضراب عمال ميناء الخرطوم البري

التاريخ: 04-أكتوبر-2019 فى : أخبار 150 مشاهدة نفذ العاملون بميناء الخرطوم البري أمس، إضراباً شاملاً في كافة صالات المغادرة، وذلك احتجاجاً على ضعف رواتبهم. Advertisements وتسببت الخطوة وفقاً لمصادر في ازدحام الطرقات المؤدية إلى الميناء نتيجة للجوء أصحاب البصات السفرية لنقل المسافرين من العاصمة إلى جميع ولايات البلاد من خارج أسوار الميناء، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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