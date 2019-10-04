اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الخميس 3 اكتوبر 2019م هذا الصباح

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

آخر لحظة:

الحكومة تقترح بيع ممتلكات الوطني في دلالة عالمية

اعتقال وزير مالية أسبق والإفراج عن الطالب (وليد)

مشاجرة بين طالبات ببورتسودان والدعم السريع يتدخل

لجنة للنظر في ضباط الشرطة المفصولين تعسفيا

الإرصاد تحذّر من أمطارٍ متوقعة

(7) إصابات جديدة بالكوليرا بسنار

السوداني

اعتماد الوثيقة الدستورية وقرار وشيك بتعيين رئيس قضاء ونائب عام

الناطق باسم السيادي يشكف للسوداني حقيقة تعيين زوجته مديرة لمكتبه بالقصر

صيادلة :نتحصل على 60% من الادوية من السوق السوداء

وزير المالية يطالب بعرض دور واصول الوطني في مزاد عالمي

اطلاق سراح الطالب السوداني المحتجز بمصر

قوى الحرية تسلم حمدوك اسماء مرشحيها للثروة الحيوانية والبنى التحتية

التيار

القبض على وزير المالية الاسبق علي محمود

نعمات رئيسا للقضاء والحبر نائبا عاما

القاهرة تطلق سراح وليد عبدالرحمن

الاخبار

دلالة عالمية لبيع ممتلكات المؤتمر الوطني

تعديل في الوثيقة يتيح للسيادس تعين رئيس القضاة

الجريدة

شرطي للجريدة : تم تدريب افراد بمعسكر الرويان لفض الاعتصام

الجبهة الثورية تطالب الحكومة بالالتزام بعد تعيين الولاة

اطلاق سراح الطالب المحتجز بالقاهرة

العاملون بالتحصيل بنفذون وقفة احتجاجية

محاكمة جندي انجاز للثوة في 20 اكتوبر

القبض على وزير المالية السابق بتهمة خيانة الامانة

الصيحة

“حمدوك” يُوجّه بعدم التعرّض لأي صحفي أثناء تأدية واجبه

المُكوِّن العسكري يُسمي “حميدتي” نائباً لرئيس مجلس السيادة

إطلاق سراح الطالب السوداني وليد عبد الرحمن المُحتجز بالقاهرة

رئيس اتحاد المخابز: نقص كبير في الغاز وحصص الدقيق

توقيف علي محمود لاتّهامه بالتورُّط في بيع (اليخت الرئاسي)

وفد من صندوق النقد الدولي بالخرطوم للتفاوض مع المالية..والبدوي يكشف عن بدء خطوات لإزالة السودان من قائمة الإرهاب

“علماء السودان”: تولي المرأة رئاسة القضاء مسألة خلافية اجتهادية

حمدوك: المُشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة خُروجٌ من العزلة الدولية

أخبار اليوم

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وزير المالية يطالب بمزاد علني لبيع ممتلكات المؤتمر الوطني

إعتماد الوثيقة الدستورية ومجلس السيادة يعلن رئيس القضاء والنائب قريبا

السلطات المصرية تطلق سراح الطالب السوداني وليد المعتقل بالقاهرة

دمج قطاع الكهرباء في شركة وطنية واحدة

انفجار الاوضاع بالعراق واحتجاجات سقوط قتلي وجرحي

اليوم التالي

وزير المالية: عرض دور وممتلكات المؤتمر الوطني في مزاد علني

اعتماد الوثيقة الدستورية المعدلة وتعيين رئيس قضاء ونائب عام

القبض على وزير المالية الأسبق علي محمود

غندور: لن نقبل أي تغيير من دون ممارسة ديمقراطية

اطلاق سراح الطالب السوداني المحتجز بالقاهرة وليد عبد الرحمن

الدار

اطلاق سراح الطالب السوداني المحتجز بالقاهرة وليد عبد الرحمن

بالصورة والقلم: دفن الجثامين المجهولة لشهداء القيادة العامة أمس

تجمع المهنيين: صراع الدولة العميقة ليس شماعة

شائعة اختفاء الأعضاء التناسلية بسبب السحر والمصافحة تظهر مرة أخرى

مجلسا السيادة والوزراء يعتمدان الوثيقة الدستورية بشكلها النهائي

تطورات جديدة في قضية (السكيورتي) السوداني ضد السفارة البريطانية

الوطن:

الحكومة تتجه لبيع ممتلكات المؤتمر الوطني في “مزاد”

القاهرة تطلق سراح الطالب “وليد” وتوقعات وصوله الخرطوم اليوم

القبض على وزير المالية السابق بتهمة خيانة الأمانة

اعتماد الوثيقة الدستورية المعدلة وتعين رئيس قضاء ونائب عام خلال ساعات .

الانتباهة

توقيف علي محمود بعد مطاردة عنيفة بالخرطوم

وزير المالية يطلب بيع ممتلكات الوطني في دلالة عالمية

السيادي والوزراء يعتمدان العمل بوثيقة الـ78 بندا

تسمية رئيس القضاء والنائب العام

اطلاق سراح الطالب وليد المحتجز في مصر

ترتيبات جديدة بالخارية وتغييرات في السفارات

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز