اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2019م هذا الصباح

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

الاخبار

اختفاء طه عثمانووضع اسامة عبدالله قيد الاقامة الجبرية

تجمع المهنيين : لن ينصلح حال البلد الا بإبعاد الاسلاميين

الجريدة

“الجريدة” تكشف تفاصيل جديدة عن صفقة بيع بيوت السودان بلندن

قرية السلام عسلاية بالنيل الأبيض تنتفض ضد رموز النظام البائد

محكمة القضارف تشطب بلاغًا في مواجهة فريق قوى الحرية

حمدوك يصف زيارته الرسمية لفرنسا بالناجحة

الصناعة تكشف عن قرارات لتنظيم حركة الأسواق

الجبهة الثورية:”نداء السودان” قادر على اجتياز محطة”الهيكلة” والقيادة الجديدة

صحيفة أخبار اليوم:

أحداث مثيرة تصاحب عودة حمدوك في مطار الخرطوم

رئيس الوزراء يصف الزيارة لباريس ونيويورك ببداية العهد الجديد

وفاة طفل إثر صعقة كهربائية جراء الأمطار الغزيرة بالخرطوم

المفاجآت تتواصل في محاكمة الشهيد المعلم أحمد الخير

المستشار الاعلامي لسفارة مصر بالخرطوم يكتب لـ (أخبار اليوم) : نصر أكتوبر بطولة كتبها التاريخ

ردود افعال عالمية حول انطلاقة أول دوري كرة قدم للنساء في تاريخ السودان

صحيفة الوطن:

القبض على أكاديميين بالبحر الأحمر في قضايا فساد

قرارات مرتقبة لتنظيم الأسواق ومحاربة المتلاعبين

الحكومة تحقق في احتجاز اندونيسيا شحنات من الفول

عضو بـ “السيادي”: الثورة المضادة تخشى فتح ملفات الفساد

حميدتي يتهم “يوناميد” بالتقصير: سنراجع اتفاقنا

حمدوك: زيارتا فرنسا ونيويورك بداية لعهد جديد

“الوطن” تفتح ملف قضية ميدان الطائف مجدداً

صحيفة آخر لحظة:

عضو بالسيادي: لم يحن الوقت لإزالة بقايا النظام

حمدوك: تناغم في التفكير بيني وحميدتي

تسجيل (200) حالة إصابة بالسرطان شهرياً

عقيل يكشف أسباب وفاة أحمد الخير

إيقاف 18 شاحنة مُحملة بالسمسم من التصدير للخارج

اليوم التالي

السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام اليوم

عقيل سوار الذهب : احمد الخير توفي بصدمة نزفية نتيجة التعذيب

الشيخ مهران خطيب الثورة يفتي بحرمة ممارسة السيدات لكرة القدم

اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء

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السوداني

اجتماع بين”السيادي” و”الوزراء” لحسم اختيار رئيس القضاء والنائب العام

حصر الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة

اعتداء على الصحفيين بمطار الخرطوم وحمدوك يعتذر

السودان يفوز بعضوية مجلس المنظمة العالمية للطيران المدني

الدقير أقوى المرشحين لرئاسة”نداء السودان”

إفادات صادمة للطبيب الشرعي حول مقتل المعلم أحمد الخير

فيصل: تغييرات كبيرة في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون

المجهر

حمدوك : البشير سيحاكم امام القضاء السوداني ولا نقبل املاءات من الخارج

وزيرة الخارجية : مشاركة السودان في الامم المتحدة تاريخية بكل المقاييس

حمدوك يؤكد معاقبة كل رموز النئام السابق عبر القضاء السوداني

الانتباهة

توقيف موظفين يبيعون الإغاثة بالقضارف

وزير المالية لـ”الانتباهة”: البنك الدولي يسعى لتأمين قرض بملياري دولار

أمر بتوقيف وزير سابق وزير بشأن بيع أصول النقل النهري

اتهام مدير مصرف شهير بتبديد أموال الدواء بإهمال فاحش

زيادة الإصابة بسرطان الثدي وسط النساء والرجال

طرد ومنع صحافيين من تغطية وصول حمدوك للخرطوم

الطاقة: المخزون وكميات الوقود مطمئنة

الهادي إدريس: نحن أصحاب الثقل السياسي والعسكري الأكبر في السودان

التيّار

وزير المالية لـ”التيّار”: ماكرون ألغى ديون فرنسا على السودان

الاعتداء على صحفي ومنع آخرين وحمدوك يعتذر

عقيل سوار الذهب: المعلم القتيل تعرّض لتعذيب تسبّب في الوفاة

أمبدة: وفاة شخصين وإصابة آخرين وانهيار مدارس بسبب الأعاصير والأمطار

غرفة النقل: تراجع رحلات البصات بنسبة”40%” بسبب الشرائح

صحفي يشرع في مقاضاة أفراد بمكتب رئيس الوزراء

الصيحة

حمدوك: مشاركة السودان في”نيويورك” عودة حقيقية للمجتمع الدولي

“حميدتي” يوجّه بالقبض على الجناة في أحداث بجنوب دارفور

تدوين”35″ بلاغًا بنيابة الثراء الحرام في مواجهة رموز بالنظام السابق

خطيب ميدان الاعتصام يؤكّد حرمة دوري كرة القدم القدم للسيدات

كمال عمر: حان وقت المنظومة الخالفة وخلافي مع”الشعبي” انتهى

السلطات توقف إجراءات”18″ شاحنة سمسم بميناء وادي حلفا

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