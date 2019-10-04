اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019م هذا الصباح

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

أخبار اليوم:

حمدوك يجتمع بعبد الواحد محمد نور بباريس

الصحة : إرتفاع إصابات الكوليرا بالبلاد الى ٢١٥ بزيادة ١٣ حالة

الهلال يجندل انيمبا النيجيري ويصعد لدور مجموعات ابطال افريقيا

إنطلاق أول بطولة نسائية تنافسية مفتوحة في كرة القدم مساء اليوم باستاد الخرطوم

وكيل الصناعة : معالجة مشكلة صفوف الخبز وتشديد الرقابة من اولويات الوزارة

قيادي بقوى التغيير : اعلان المبادئ الموقع في جوبا مخالف للوثيقة الدستورية

آخر لحظة:

حمدوك يلتقي عبد الواحد بباريس

احتجاجات بالخرطوم لاعتقال طالب سوداني بالقاهرة

(13) حالة إصابة جديدة بالكوليرا خلال يومين

الانتباهة

في مدرسة مشيّدة بمواد سامة ومشعة..إصابة تلميذات بـ”الحول” في القضارف

الجمارك: تهريب للذهب عبر المواتر إلى”حلايب”

شطب بلاغ ضد مدير”مدينة البشير الطبية”

الخرطوم تحذّر القاهرة من ممارسات تعيق التعاون وتسيء للعلاقات

“التغيير”: المؤتمر الوطني”شيطان”

الصحة: تسجيل”215″ إصابة بالكوليرا بولايتين

اجتماع غير رسمي بين حمدوك وعبد الواحد بباريس

شطب بلاغ إهدار للمال العام ضد”كمال عبد القادر”

السوداني

وزير المالية لـ”السوداني”: الزيادات الأكبر في المرتبات ستكون للفئات المظلومة

الأصم: قوش مجرد مجرم قتل الناس ويجب أنّ يقدّم للعدالة

تعرّض مدير مدرسة بأم درمان للضرب والطرد من التلاميذ

حميدتي: لو بنسمع كلام الناس ما كنا اشتغلنا يوم واحد

أمين حسن عمر يدعو شباب الإسلاميين لتجاوز”الوطني”

حمدوك يلتقي”ماركون” اليوم ويجتمع بعبد الواحد في باريس

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التيّار

البرهان يزور روسيا والإمارات

حميدتي:”الكضب دخّل البشير السّجن”

النور حمد بـ”التيّار”: قد لا تنتهي الفترة الانتقالية

حمدوك يلتقي عبد الواحد نور في باريس

ابتسام سنهوري: تم اختيار التفاوض لأنّ موت الشباب حار

الجريدة

ساطع الحاج: الجدل المثار حول الوثيقة الدستورية”كلام فاضي ساي”

رئيس نقابة السكة حديد الشرعية يدوّن بلاغًا في مواجهة محمد الحسن الأمين

مزارعو القسم الشرقي بالجزيرة يشكون من العطش

أمين المفوضية: واجهتنا صعوباتٍ في تحقيق العدالة الانتقالية

صغيرون: السكن الطلابي يحتاج إلى إعادة نظرة كلية

الصناعة: أولويات الوزارة حلّ أزمة الخبز وتشديد الرقابة

عادل خلف الله يكشف عن دراسة لخفض أسعار السلع

الصيحة

إحالة بلاغات مسؤولين سابقين لـ”الثراء الحرام”

القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر: الوثيقة الدستورية خالفت أصول وضع الدساتير

توقّعات بترشيح”الدقير” وإبراهيم الشيخ لتوليّ رئاسة”نداء السودان”

الخارجية تستدعي السفير المصري بشأن قضية الطالب وليد

مصدرو الذهب: السودان فقد”16″ مليار خلال”7″ سنوات

اليوم التالي:

“حمدوك” يلتقي عبد الواحد محمد نور في باريس

الأمم المتحدة و “57” دولة تعلن دعمها لحكومة السودان الانتقالية

“الخارجية” تستدعي السفير المصري وسفارة القاهرة تنفي إطلاق سراح وليد

رئيس الوزراء يجر مباحثات مع الرئيس الفرنسي بباريس

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز