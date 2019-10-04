ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019م

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

أخبار اليوم

حمدوك يجتمع بعبد الواحد محمد نور بباريس

الصحة : إرتفاع إصابات الكوليرا بالبلاد الى ٢١٥ بزيادة ١٣ حالة

الهلال يجندل انيمبا النيجيري ويصعد لدور مجموعات ابطال افريقيا

إنطلاق أول بطولة نسائية تنافسية مفتوحة في كرة القدم مساء اليوم باستاد الخرطوم

وكيل الصناعة : معالجة مشكلة صفوف الخبز وتشديد الرقابة من اولويات الوزارة

قيادي بقوى التغيير : اعلان المبادئ الموقع في جوبا مخالف للوثيقة الدستورية

آخر لحظة

حمدوك يلتقي عبد الواحد بباريس

احتجاجات بالخرطوم لاعتقال طالب سوداني بالقاهرة

(13) حالة إصابة جديدة بالكوليرا خلال يومين

اليوم التالي

“حمدوك” يلتقي عبد الواحد محمد نور في باريس

الأمم المتحدة و “57” دولة تعلن دعمها لحكومة السودان الانتقالية

“الخارجية” تستدعي السفير المصري وسفارة القاهرة تنفي إطلاق سراح وليد

رئيس الوزراء يجر مباحثات مع الرئيس الفرنسي بباريس

السوداني

وزير المالية لـ”السوداني”: الزيادات الأكبر في المرتبات ستكون للفئات المظلومة

الأصم: قوش مجرد مجرم قتل الناس ويجب أنّ يقدّم للعدالة

تعرّض مدير مدرسة بأم درمان للضرب والطرد من التلاميذ

حميدتي: لو بنسمع كلام الناس ما كنا اشتغلنا يوم واحد

أمين حسن عمر يدعو شباب الإسلاميين لتجاوز”الوطني”

حمدوك يلتقي”ماركون” اليوم ويجتمع بعبد الواحد في باريس

التيّار

البرهان يزور روسيا والإمارات

حميدتي:”الكضب دخّل البشير السّجن”

النور حمد بـ”التيّار”: قد لا تنتهي الفترة الانتقالية

حمدوك يلتقي عبد الواحد نور في باريس

ابتسام سنهوري: تم اختيار التفاوض لأنّ موت الشباب حار

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قناة الملاعب

منتخب الشباب السوداني ينتصر على شباب جنوب السودان بهدف ويلتقي تنزانيا الأربعاء المقبل ضمن منافسة سيكافا

بعثة المريخ السوداني تصل المغرب للقاء الوداد المغربي الخميس القادم ضمن البطولة العربية

الهلال السوداني يتأهل لدوري المجموعات بانتصاره على أنيمبا النيجيري بهدف

استاد الخرطوم يشهد افتتاح دوري السيدات الساعة الرابعة عصر اليوم والبوشي تشرف اللقاء

الصيحة

إحالة بلاغات مسؤولين سابقين لـ”الثراء الحرام”

القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر: الوثيقة الدستورية خالفت أصول وضع الدساتير

توقّعات بترشيح”الدقير” وإبراهيم الشيخ لتوليّ رئاسة”نداء السودان”

الخارجية تستدعي السفير المصري بشأن قضية الطالب وليد

مصدرو الذهب: السودان فقد”16″ مليار خلال”7″ سنوات

اجتماع يناقش هيكلة قطاع الكهرباء ودمج الشركات وتوزيع العاملين

إحباط محاولة تهريب أكثر من (64) ألف جهاز موبايل بالبحر الأحمر

قمة بين “حمدوك” والرئيس الفرنسي بقصر الأليزيه اليوم

وزير الطاقة: مصفاة الذهب من أسوأ الأنواع ومناقصة شرائها كانت غريبة

التعليم العالي: استئناف الدراسة بالجامعات في موعدها غداً

لجنة إقرارات الذمة تتسلّم إقرارات أعضاء مجلسي الوزراء والسيادي الأسبوع المقبل

إكمال إجراءات انسحاب شركاء النفط وتسريح بعض الموظفين

الجريدة

ساطع الحاج : الجدل المثار حول الوثيقة الدستورية كلام فاضي ساي

رئيس نقابة السكة حديد الشرعية يدون بلاغ في مواجهة محمد الحسن امين

ساطع الحاج : يمكن تعديل الوثيقة الدستورية ان وجدت فيها اخطاء بالمستقبل

مزارعو القسم الشرقي بالجزيرة يشكون من العطش

تذمر مواطنين احتجزوا قيادات بالوطني بعد تدوين الشرطة بلاغ ضدهم

العالقون بالطيران يكشفون عن تجاوزات محمد عبدالعزيز وشركة رعبوبة

ساريا معاوية تتحول الى ايقونة نسوية

سفارة السودان بالقاهرة تنفي اطلاق سراح وليد عبدالرحمن

امين المفوضية : واجهتنا صعوبات في تحقيق العدالة الانتقالية

العاملين بوزارة الثقافة الخرطوم يطالبون باقالة المدير العام

الانتباهة

في مدرسة مشيّدة بمواد سامة ومشعة..إصابة تلميذات بـ”الحول” في القضارف

الجمارك: تهريب للذهب عبر المواتر إلى”حلايب”

شطب بلاغ ضد مدير”مدينة البشير الطبية”

الخرطوم تحذّر القاهرة من ممارسات تعيق التعاون وتسيء للعلاقات

“التغيير”: المؤتمر الوطني”شيطان”

الصحة: تسجيل”215″ إصابة بالكوليرا بولايتين

اجتماع غير رسمي بين حمدوك وعبد الواحد بباريس

شطب بلاغ إهدار للمال العام ضد”كمال عبد القادر”

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