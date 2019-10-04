عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم”الأحد” 29 سبتمبر 2019

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

إعداد: باج نيوز الانتباهة ترشيح امرأة لمنصب النائب العام مدير المخابرات لـ”الانتباهة”: هيكلة الجهاز مستمرة طلب للتحقيق بـ”التغيير” حول تعديل الوثيقة الدستورية تجمّع المهنيين: “400” موظف بجهاز المغتربين يتقاضون مرتبات دون عمل “الانتباهة” تنشر تفاصيل أخطر عملية نهب بأم درمان محكمة المخلوع ترفض طلبين للدفاع وتوافق على شهادة شهود خارج الكشف “الثورية”: خيار الإمارات كمنبر للتفاوض مسيطر حتى الآن الصيحة ندوة ببورتسودان تتحوّل إلى مظاهراتٍ وأحداث شغب “حميدتي” يطالب بجمع السلاح ويتوعّد المتفلّتين إلغاء استمارة المسافرين في الوصول والمغادرة اتهام لعناصر بالنظام السابق بحرق”3″ منازل لقيادات بـ”الحرية والتغيير” حمدوك يطالب واشنطن بإزالة السودان من قائمة الإرهاب الجريدة مهاجمة منازل قيادات في الحرية والتغيير بـ”الملتوف” غندور يستنكر السخرية من حمدوك Advertisements إعلان انطلاق الدورة الثانية لجائزة محجوب محمد صالح للصحافة حميدتي: نعذر الأطباء لأنّ مرتباتهم ضعيفة استئناف محاكمة البشير وشاهدان يدليان بأقوالهما مستشفيات ترفض استيعاب موظفي مستشفى الأنف والأذن المنقولين تعسفيًا شعبة مصدري الذهب تطالب بخروج بنك السودان من القطاع التيّار في محاكمة المخلوع: شاهد دفاع يقلب الطاولة ويكشف المثير حمدوك يطالب أمريكا برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب توقعات بقفز الصادرات الزراعية لملياري دولار للموسم الحالي تفادي كارثة في منجم الدويشات بوادي حلفا السوداني إلغاء استمارة الوصول والمغادرة للمسافرين بالمطارات احتواء أحداث شغب محدودة ببورتسودان وهتافاتٍ ضد موسى محمد أحمد المؤتمر السوداني: هجوم على منازل قيادات بـ”قوى الحرية” بـ”عبوات حارقة” وزير المالية لـ”السوداني”: الدعم النقدي المباشر للمواطنين ليست فيه”رومانسية اقتصادية” غندور: “الأمر العام ما فيهو طالعني الخلا” اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

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