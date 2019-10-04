ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم السبت 28 سبتمبر 2019م

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

أخبار اليوم

حمدوك : تلقيت وعداً برفع اسم السودان من قائمة الارهاب

الامارات : دعمنا الفترة الانتقالية بالشراكة مع السعودية بـ (٣) مليار دولار

البعث يدعو الحكومة لمصارحة المواطنين بالازمات الماثلة في الوقود والخبز

رئيس الوزراء يلتقي بنيويورك وزير الخارجية السعودي

الاستاذ أحمد البلال الطيب يكتب (نقطة نظام) : الطريق الى السلام (٢)

الوطن

مصادر: “السيادي” قرر سحب الولاة العسكريين

“الأمة القومي” يطالب بإعدام المتورطين في جرائم الفساد

إنفراج وشيك في أزمة “الجازولين” ووصول باخرتين لميناء بورتسودان

حمدوك: نريد من الأشقاء القدوم إلى السودان للاستثمار ولا نريد هبات

آخر لحظة

التغيير: (الحكومة لو ما نفذت مطالبنا تمشي)

حمدوك: تلقيت وعداً صادقاً برفع السودان من لائحة الإرهاب

وصول (4) بواخر نفط لبورتسودان

أسامة توفيق: الحكومة إقصائية وستنهار

قناة الملاعب

محمد موسى يصف مواجهة منتخب جنوب السودان بالتاريخية

الخرطوم الوطني ينتصر على موتيمبا الكنغولي ويودع الكونفدرالية بركلات الترجيح

الدوري الوسيط .. النيل حلفا ينتصر على الميرغني كسلا بثلاثة أهداف باستاد حلفا الجديدة

التيّار

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تلبية لدعوة ماكرون المؤجّلة..حمدوك من نيويورك إلى باريس

“السيادي” يقرّر سحب الولاة العسكريين

بخطابٍ طال انتظاره..السودان يصالح العالم

جنيف تجدّد ولاية الخبير المستقل في السودان لعامٍ

غضب لاتهام القاهرة سودانيًا بالتحريض ضد السيسي

هاشتاج حمدوك يمثلني يشعل الأسافير مع خطابه في الأمم المتحدة

الانتباهة

“الحلو” يطالب بدولة علمانية وإلغاء”الشريعة”

مليشيات إثيوبية تتوغل داخل السودان

حريق يقضي على مستندات حكومية بالقضارف

أسامة توفيق: حكومة التغيير ستسقط بعد”6″ أشهر

السيادي: ليس لدينا مواطن درجة تانية وثالثة

حمدوك: رغبة صادقة من واشنطون لحذف السودان من قائمة الإرهاب

مقتل نظامي وإصابة”3″ في مواجهات مع مليشيات إثيوبية

مسؤول ولائي: متفلتون جنوبيون فرضوا رسومًا على المزارعين بجنوب كردفان

السوداني

حمدوك: تلقيت وعدًا صادقًا من مسوؤلين أمريكيين برفع السودان من قائمة الإرهاب

فيصل: لجنة التحقيق المستقلة ستباشر عملها فور عودة حمدوك للبلاد

تجمّع المهنيين يطالب بإبعاد منسوبي الأمن من الوزارات

المهدي إلى القاهرة اليوم للمشاركة في اجتماعات نداء السودان

اختتام مناورات التمرين البحري المختلط بجدة بمشاركة السودان

الحكومة: لا نحتاج إلى المنح والهبات وإنما الاستثمار

السعودية تبدأ إصدار تأشيرات سياحية لمواطني”49″ دولة

الجريدة

التحقيق مع بنك باربيا الفرنسي لارتكاب جرائم في السودان

إصابة”5″ مواطنين بالأبيض برصاص أفراد من الدعم السريع

تفاقم أزمة الخبز والمحروقات بود مدني

حمدوك يناقش مكافحة تمويل الإرهاب مع مسؤولة أميريكية

البرهان: السلاح يجب أنّ يكون في يد الأجهزة الأمنية فقط

إلغاء قرار شطب دعوى مواطن ضد المدير التنفيذي لأم القرى

وصول باخرتين جازولين بحمولة”80″ ألف طن لميناء بورتسودان

مجلس حقوق الإنسان يجدد ولاية الخبير المستقل

لجنة التحقيق المستقلة لفضّ الاعتصام ستباشر أعمالها عقب عودة حمدوك

الصيحة

البرهان يوجّه بنزع السلاح من المواطنين بجنوب دارفور

أسامة توفيق لـ”الصيحة”: اتّهموني بكتابة بيان الانقلاب واعتقالي تصفية حسابات

اجتماعات لـ”نداء السودان” بمصر اليوم لاختيار خليفة لـ”المهدي”

كمال بولاد: تعديل الحكومة متروك لطبيعة الاتفاق مع الحركات المسلّحة

وزير الشؤون الدينية: التطرّف والغلو سجّلا السودان في دفاتر الإرهاب

الإعلان عن حزب سياسي جديد بشرق دارفور

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