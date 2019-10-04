تيبور ناجي: تعقيدات قانونية تؤخر رفع اسم السودان من قائمة الارهاب

الخرطوم _ (اليوم التالى)

وصف مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي السودان فى عهد الرئيس المخلوع عمر البشير بالبلد المثير للأزمات وبأنه كان مصدرا لعدم الاستقرر ومصدرا للإرهاب وأوضح أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع السودان على هذا الأساس، ولكن منذ وصول حكومة الدكتور حمدوك الانتقالية تغير الأمر وأصبح السودان شريكا وأن حكومة حمدوك يمكن العمل معها وأن واشنطون تحدث المجتمع الدولى من أجل ضمان نجاح حكومة حمدوك الانتقالية. وحول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أكد المسؤول الأمريكي سعي بلاده لإزالة اسم السودان ولكنه لم يشأ إعطاء فترة زمنية محددة لأن الأمور كما شرح خلال حديثه لمجموعة من الصحافيين معقدة من الناحية القانونية وقال إن السودان خلال العقود الماضية صدرت ضده مجموعة من القوانين من قبل الكونغرس الأمريكي تقيد التعامل مع حكومة البشير وبالتالى اليوم هناك قيود ومطلوبات قانونية تحكم عملية مراجعة وضع السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب وقال: “نحن متعاطفون ونتفهم الدعوات من دول العالم لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ولكننا يجب أن نتبع القانون”.

وعبر عن أمله في عودة العلاقات الطبيعية والرسمية بين البلدين فى أقرب وقت ممكن، وأشاد بالدور الذي يقوم به حاليا المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث في هذا الصدد واعلن عزم بلاده استضافة اجتماع لأصدقاء السودان خلال الأسبوعين المقبلين.

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