حملة تنظيم للسوق العمومي وإزالة المخالفات بالقضارف

تواصلت اليوم بالسوق العمومي ببلدية القضارف حملة تفريغ السوق وإزالة التشوهات والمخالفات بتنظيم حملة مشتركة من الأجهزة النظامية والهيئة التنفيذية بالبلدية برئاسة المدير التنفيذي لبلدية القضارف الأستاذ عباس إدريس.

وأوضحت الأستاذة نبيلة يحيى مدير الوحدة الإدارية بالسوق العمومي حرص إدارتها لتفريغ السوق من الفريشين والأعمال الهامشية بالموقع المخصص بالسوق الغربي موقع السكة حديد الذي تمت تهيئته بالخدمات اللازمة، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل تنظيم المواقف الداخلية وتفريغها ومعاصر الزيوت والمخازن بالإضافة لتنظيم عمل الركشات والكاروهات داخل السوق.

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من جانبه أكد المدير التنفيذي استمرار الحملات المشتركة داخل السوق بالصورة التي من شإنها إضفاء الوجه الجمالي والحضاري للسوق ولمدينة القضارف، مشيرا لخطة البلدية الرامية لتنشيط الأسواق الفرعية، حاثا المواطنين والفرشين وأصحاب الأعمال الهامشية على ضرورة الإسهام والمشاركة في دعم مشروع تجميل المدينة.

سونا

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