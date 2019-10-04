إهمال في مستشفى صحة نفسية وعصبية يتسبّب في هروب مرضى

الخرطوم: باج نيوز

أدّى الإهمال بمستشفى التيجاني الماحي للأمراض النفسية والعصبية إلى هروب عددٍ من المرضى على نحوٍ مفاجئ.

وقال والد أحد المرضى في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّه تفاجأ بهروب مرضاهم من المستشفى قبل أنّ يعثروا عليهم لاحقًا، ويعيدوهم من جديد.

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وأشار إلى أنّ المستشفى يشهد إهمالاً كبيرًا لا سيما في توفير الرعاية الطبية والاهتمام العادي بالمرضى.

وأضاف” الأبواب مفتوحة ومشرعة للدخول والخروج”.

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