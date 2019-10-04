الانتباهة: توقف”13″ مطحنًا واحتكار”5″ شركات طحن القمح المدعوم

الخرطوم: باج نيوز

كشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” الستار عن استمرار احتكار خمس شركات عمليات طحن القمح المدعوم.

ففيما يواجه”28″ مطحنًا خطر الخروج عن دائرة الإنتاج، أكّد أصحاب مطاحن استمرار احتكار شركات”سين ـ ويتا ـ سيقا ـ الحمامةـ روتانا” عمليات طحن الدقيق المدعوم.

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ونبّه أصحاب المطاحن إلى أنّ”13″ مطحنًا توقفت عن الإنتاج بسبب عدم عدالة المنافسة، فيما اتجه أصحاب المطاحن الأخرى إلى العمل في القمح التجاري حتى لا يواجهوا شبح التوقف.

وكشف أصحاب المطاحن عن تهريب”50% من الدقيق المدعوم إلى”4″ من دول الجوار، بالإضافة إلى اتجاه أصحاب مخابز إلى بيع الدقيق المدعوم في السوق.

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