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السوداني: كباشي: المكوّن العسكري لم يتسلّم ترشيحات الثروة الحيوانية والبنى التحتية

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مصدر الخبر / باج نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم: باج نيوز

قال عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي إنّ المكوّن العسكري لم يتسلّم حتى الآن أيّ ترشيحات من قوة إعلان الحرية والتغيير لمنصبي وزير الثروة الحيوانية والبنى التحتية.

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وأضاف في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الجمعة” أنّ الوثيقة تنص على تشاور قوى الحرية والتغيير مع المكوّن العسكري والتوافق على القائمة ثم تذهب القائمة المتوافق عليها لرئيس الوزراء ويعيّن منها ثم تأتي لمجلس السيادة للاعتماد”.

وأردف” إذا لم يتمّ هذا الإجراء لا يمكن أنّ يتم تعيين أيّ وزير”.

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