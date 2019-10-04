ليدي جاجا تفاجئ جمهورها بتصريح غريب!

أعلنت المغنية الأمريكية ليدي جاجا، في تغريدة لها على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اسم الألبوم الجديد الذي ستطلقه.

وأثارت بعد إعلانها المغنية موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن اسم الألبوم الجديد الذي ستطلقه.

تعليقات الجمهور

متابعو المغنية الأمريكية انهالوا بسيل من التعليقات حول جديتها في التسمية الجديدة، منهم من تساءل بأن ذلك قد يكون مزحة.

فبحسب ماغردت المغنية، فإن ألبومها الجديد سيحمل اسم "أديل"، والذي يحمل هذا الأسم مغنية شهيرة أخرى.

يذكر بأن جاجا، لم يجمعها مع أديل أي عمل مشترك في وقت سابق، في وقت أعلنت فيه عن تسجيلها لألبومها الجديد.

يذكر بأن جاجا، لم يجمعها مع أديل أي عمل مشترك في وقت سابق، في وقت أعلنت فيه عن تسجيلها لألبومها الجديد.

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