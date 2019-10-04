لوف يُعلن قائمة ألمانيا لمباراتي الأرجنتيني وإستونيا

أعلن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا قائمة الماكينات الألمانية التي تستعد لخوض مباراتين أمام الأرجنتين وإستونيا. وضمت قائمة ألمانيا كلا من :- حراسة المرمى : مانويل نوير - بيرند لينو - أندريه تير شتيجن خط الدفاع : جوناس هيكتور - ماتياس جينتر - جوناثان تاه - لوكاس كلوسترمان - نيكلاس سول - مارسل هالستبنبرج - نيلاس ستارك خط الوسط : كيميتش - كاي هافيرتز - توني كروس - تيمو ويرنر - سيرجي جنابري - إلكاي - غوندوغان - إيمري كان خط الهجوم : جوليان برانديت - ماركو رويس - نديم أميري - لوكا فالدشميت.

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