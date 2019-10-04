أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، من قليل، أن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال: "ميليشيا الحوثي الإرهابية أطلقت صاروخين بالستيين، صباح اليوم، من صنعاء سقطا داخل محافظة صعدة". وسنوافيكم بالتفاصيل...

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل... المالكي: ميليشيا الحوثي اطلقت صاروخين بالستيين على محافظة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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