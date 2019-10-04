إيرلندا تشكك في خطة "جونسون" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أشار كل من الاتحاد الأوروبي وايرلندا، "إلى أن مقترحات رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن تسفر عن صفقة، مع تحذير دبلن بصراحة من أن بريطانيا تتجه نحو الخروج بدون صفقة ما لم تقدم المزيد من التنازلات".

قال الاتحاد الأوروبي، إنه يدعم إيرلندا تمامًا وأنه على الرغم من أنها كانت مفتوحة للمناقشات، إلا أنها لا تزال غير مقتنعة بخطة جونسون، التي عرضها المسئولون البريطانيون كعرض أخير لتفادي خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وقبل 28 يومًا فقط من مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، يتخذ الجانبان موقفهما لتجنب إلقاء اللوم على التأخير أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقول جونسون، إنه يريد اتفاقًا ولكنه يصر على أنه لا يمكن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويشير الاستقبال اللطيف من بروكسل إلى اقتراح جونسون إلى أي مدى متباعد بين الجانبين عند الرحيل الأول لدولة ذات سيادة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم تشكيلها من أنقاض أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال ليو فارادكار، رئيس الوزراء الأيرلندي، وهو المفتاح لأي اتفاق محتمل، إنه لا يفهم تمامًا كيف يمكن أن تعمل المقترحات البريطانية، وأن دبلن لا يمكنها التوقيع على معاهدة لا تضمن وجود حدود إيرلندية بريطانية مفتوحة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك: "أن الكتلة ظلت متحدة بالكامل وراء إيرلندا".

وقال تاسك، "ما زلنا منفتحين ولكننا غير مقتنعين"، وبعد التحدث إلى فارادكار، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: "أن الاقتراح ينطوي على عدد من القضايا الإشكالية".

وقدم جونسون ما قاله مكتبه كان آخر نقطة خرج بها الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، حيث قدم حلًا وسطًا ممكنًا حول القضية الأكثر إثارة للجدل، والتي حظيت في البداية بترحيب حذر من الاتحاد الأوروبي.

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إلى جانب هذا الامتياز، اقترح جونسون منح مؤسسات أيرلندا الشمالية القوة المستمرة للالتزام بالمنطقة التنظيمية أو الخروج منها، وهي خطوة محتملة للغاية بالنسبة لأيرلندا والاتحاد الأوروبي.

وسكب حلفاء جونسون في أيرلندا الشمالية على جيرانهم الايرلنديين لرد فعلهم السلبي على عرض جونسون، وقالوا إن موقفهم مهد الطريق أمام الخروج بلا صفقة.

"لن يتم تعديل الاقتراح"، قالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب الاتحادي الديمقراطي، ومن المؤكد أننا نتحرك إلى المنطقة، التي لا يوجد فيها اتفاق على الرغم من حقيقة أن رئيس وزرائنا قدم صفقة معقولة إلى الاتحاد الأوروبي.

بينما كان الاتحاد الأوروبي حريصًا على عدم رفض المقترحات البريطانية بشكل مباشر، كان المسؤولون في بروكسل بارعين للغاية بشأن هذه الخطوة.

ويمكن أن يكون ذلك مجرد نقطة انطلاق لمزيد من المحادثات، وفقًا لمسؤولين ودبلوماسيين يتعاملون مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ويقول جونسون، الذي حاول أيضًا إجراء انتخابات دون جدوى، إنه يريد التوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي، ولكن القانون الذي أقره خصومه في البرلمان يجبره على تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا إذا أبرم صفقة، وهو أمر يقول إنه "لا طائل منه ومكلف".

وفي حين أن البرلمان البريطاني رفض اتفاق الطلاق، الذي توصلت إليه سلف جونسون، تيريزا ماي، ثلاث مرات، وتلقى جونسون دعمًا حذرًا، أمس الخميس، من العديد من المشرعين المحافظين المؤيدين لبريكسيت، الذين ساعدوا في هزيمة صفقة مايو.

وقال جونسون أمام البرلمان، "بينما أقف هنا اليوم، فإننا بعيدون بعض الشيء عن القرار، ويعود الفضل إلى أصدقائنا الأوروبيين إلى أنهم قبلوا الحاجة إلى معالجة هذه القضايا".

