“حمدوك”: لن نتوانى في معاقبة من أزهقوا أرواح الأبرياء

التاريخ: 04-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة تعهد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك بعدم التواني في معاقبة الجناة الذين قتلوا شهداء ثورة ديسمبر وتقديمهم للمحاكمة العادلة، وقال “حمدوك” في تغريدة على حسابه الرسمي بـ(تويتر) ظهر أمس: (في هذا اليوم الذي نواري فيه الثرى أحد شهداء ثورة ديسمبر المجيدة الشهيد قصي حمدتو الذي مع من قبله سطروا بدمائهم الطاهرة عهداً جديداً تسوده قيم السلام والعدالة، نؤكد أننا لن نتوانى في معاقبة الجناة الذين أزهقوا أرواح الأبرياء وتقديمهم للمحاكمة العادلة)، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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