حميدتي لـ”المخابرات”: (لو البلد اتفرتقت ما بتتلم)

دعا نائب رئيس المجلس السيادي، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عناصر جهاز المخابرات العامة بتسخير إمكانياتهم وخبراتهم لخدمة البلاد وقال: (ابقو عشرة على البلد).

وأشاد “حميدتي”، خلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود جهاز المخابرات العامة بولاية جنوب دارفور (نيالا) بحضور مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، بجهود وخبرات عناصر جهاز المخابرات العامة وإسهامهم في أمن واستقرار البلاد، داعياً إياهم إلى عدم الالتفات لما يردده البعض.

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وطالب “دقلو” أفراد جهاز المخابرات بالعمل بمهنية واخلاص، وعبر عن خشيته من تفتت البلاد، وقال: (نحنا شغالين ليل ونهار خايفين البلد دي تتفرتق وإذا اتفرتقت تاني ما بتلم)، وأكد أنهم مستمرون في بذل جهودهم من أجل خدمة المواطن وقال: (شغالين من أجل المواطن المسكين الذي يبحث عن لقمة العيش).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)