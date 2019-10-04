اتحاد الكرة: دوري السيدات متاح للجميع

أكدت لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد السوداني لكرة القدم على السعادة الكبيرة بالاهتمام والحضور والتفاعل الجماهيري، لدوري السيدات الذي انطلق الاثنين الماضي، وأن الأبواب ستكون مفتوحة للجميع ولا يوجد أي قرار بمنع الدخول لأي فئة أو جهة كانت.

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وقالت رئيس اللجنة ميرفت حسين بحسب صحيفة آخر لحظة، اليوم تتواصل مباريات دوري كرة القدم للسيدات بمواجهة بين التحدي والعباسية بملعب استاد الخرطوم في الثامنة صباحاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)