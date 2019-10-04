التاريخ: 04-أكتوبر-2019
990 مشاهدة
طالب رئيس المؤتمر الوطني المكلف البروفيسر إبراهيم غندور، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من رموز النظام السابق، في وقت كشف مصدر تفاصيل لقاء جمع غندور بعضو من المكون العسكري بالمجلس السيادي بترتيب من شخصية نافذة من دارفور وأحد أعيانها وقيادي بالوطني، حيث تم اللقاء بسرية تامة قبل أسبوع بضاحية سوبا.
وقال المصدر أن اللقاء يعتبر الأول عقب سقوط النظام، وأكد أن اللقاء تطرق لمسألة عودة حزب المؤتمر الوطني للحياة السياسية والسماح له بممارسة نشاطه مجدداً، إلا أن الشخصية السيادية اشترطت في مقابل ذلك عدم التحدث عن المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى دعم حكومة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
وأبان المصدر أن إبراهيم غندور طالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من رموز النظام السابق، وأضاف: (الشخصية العسكرية في السيادي وافقت على أن يتم بصورة تدريجية)، متعهداً بالإسراع في استكمال إجراءات من تم القاء القبض عليهم والتحقيق معهم، كاشفاً عن أن النيابة قررت الأفراج عن سبعة من المعتقلين بينهم الحاج عطا المنان، مأمون حميدة، المهندس حامد صديق وآخرين خلال الأيام المقبلة، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر خبر داوي.. الكشف عن لقاء سري جمع “غندور” بعضو عسكري بـ(السيادي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.