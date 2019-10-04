الوطني يرفض بيع ممتلكاته ويطالب بإقالة وزير المالية

التاريخ: 04-أكتوبر-2019
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رفض المؤتمر الوطني، بشدة بيع دوره في مزاد علني، وقال أن المطالب ببيع الدور يخالف القوانين والأعراف ويتنافى مع شعارات “حرية، سلام، وعدالة”.
وطالب “الوطني” في تعميم صحفي أمس بإقالة وزير المالية، وأضاف أن الوزير الذي ينادي ببيع بعض الأصول التي لا تملكها الحكومة لسد النقص في عجز الموازنة لا يستحق أن يكون على رأس الوزارة، وتابع البيان بحسب صحيفة آخر لحظة، سنتخذ من الإجراءات القانونية التي تكفل لنا حقوقنا ونحن جزء من النسيج الاجتماعي وعضويتنا منتشرة في كل ربوع السودان.
وزاد، نقول للذين يروا فينا ضعف هيهات ومسيرتنا ماضية قاصدة ومستعدين للتضحية من أجل البلاد، وأبان، نقول لرئيس الوزراء ما هكذا تورد الإبل والأفضل أن يلتفت الجميع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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