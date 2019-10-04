سحب ملف “البشير” وتعليق جلسات محاكمته

التاريخ: 04-أكتوبر-2019
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سحبت محكمة الاستئناف بالخرطوم، أوراق ملف محاكمة الرئيس السابق عمر البشير من المحكمة الخاصة للنظر في الطلب المقدم من هيئة الدفاع، وأكدت هيئة الدفاع عن “البشير” تعليق جلسات المحاكمة لحين فصل محكمة الاستئناف في طلب الفحص المقدم، على أن تعاود الجلسات بعد إصدار قرار الاستئناف من قبل الدائرة التي يكونها رئيس الجهاز القضائي للنظر في الطلب.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن دفاع “البشير” تقدم بالطلب أمس الأول ومن ثم سلم ملف الدعوى للاستئناف من قبل قاضي محكمة المخلوع للفصل في طلب الفحص.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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