“الحرية والتغيير”: حسم اختيار الولاة المدنيين خلال أيام

التاريخ: 04-أكتوبر-2019
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أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” عن حسم اختيار الولاة المدنيين للولايات خلال الأيام المقبلة.
وأكد الناطق باسم تنسيقية “الحرية والتغيير” وحدي صالح لمصادر أمس، انتهاء الحجدل حول الوثيقة الدستورية بالقرار الذي صدر عن الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، وأوضح أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام سيتم خلال ساعات.
وقال صالح بحسب صحيفة الصيحة، إن جميع مؤسسات السلطة الانتقالية (مجلس السيادة والوزراء) و”قوى الحرية والتغيير” و”قوى الثورة” ستنتقل لاستكمال عملية البناء وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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