اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مجهولون يعتدون على الرعاة بمحلية هبيلا

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

مجهولون يعتدون على الرعاة بمحلية هبيلا

اعتدى مجهولون أمس، على مجموعة من الرعاة البديرية بمنطقة قردود أبو الضاكر جنوب غرب هبيلا، وقُتل في الهجوم شخصٌ وأُصيب آخر بجراح خطيرة.

 

Advertisements

يذكر أن محلية هبيلا تشهد احتقانات بسبب قرار حكومي حظر الحوازمة دار نعيلة من مرحال مسارهم وتبديله بآخر استجابةً لتهديدات أطلقها الغلفان بحرمان دار نعيلة من المرحال، ورفضت الإدارة الأهلية  لقبيلة دار نعيلة، قرار الحكومة، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يعتدون على الرعاة بمحلية هبيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا