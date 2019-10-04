مجهولون يعتدون على الرعاة بمحلية هبيلا

اعتدى مجهولون أمس، على مجموعة من الرعاة البديرية بمنطقة قردود أبو الضاكر جنوب غرب هبيلا، وقُتل في الهجوم شخصٌ وأُصيب آخر بجراح خطيرة.
يذكر أن محلية هبيلا تشهد احتقانات بسبب قرار حكومي حظر الحوازمة دار نعيلة من مرحال مسارهم وتبديله بآخر استجابةً لتهديدات أطلقها الغلفان بحرمان دار نعيلة من المرحال، ورفضت الإدارة الأهلية لقبيلة دار نعيلة، قرار الحكومة، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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