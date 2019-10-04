“حميدتي” يدعو لتكثيف مُكافحة الفساد في أموال التنمية

دعا عضو مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لتكثيف مُكافحة الفساد في مجال توزيع الأموال المُخَصّصَة للتنمية الزراعية، ومُواصلة المُشاورات والعمل سوياً لمصلحة البلاد.

وشارك “حميدتي” أمس في اجتماع تطوير الأعمال الصغيرة بجنوب دارفور، بحضور والي الولاية ومُمثلي البنوك وصندوق تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة، وقال “نحتاج إلى التحقق من صندوق الأعمال الصغيرة في كل من الخرطوم والولايات الأخرى”.

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وأشار عضو مجلس السيادة “حميدتي” بحسب صحيفة الصيحة، لوجود حالات فسادٍ كثيرةٍ في مثل هذه المُؤسّسات الغَامضة، وشَدّدَ على ضرورة العمل سوياً لصالح السودان وتطويره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)