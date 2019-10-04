دعا عضو مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لتكثيف مُكافحة الفساد في مجال توزيع الأموال المُخَصّصَة للتنمية الزراعية، ومُواصلة المُشاورات والعمل سوياً لمصلحة البلاد.
وشارك “حميدتي” أمس في اجتماع تطوير الأعمال الصغيرة بجنوب دارفور، بحضور والي الولاية ومُمثلي البنوك وصندوق تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة، وقال “نحتاج إلى التحقق من صندوق الأعمال الصغيرة في كل من الخرطوم والولايات الأخرى”.
وأشار عضو مجلس السيادة “حميدتي” بحسب صحيفة الصيحة، لوجود حالات فسادٍ كثيرةٍ في مثل هذه المُؤسّسات الغَامضة، وشَدّدَ على ضرورة العمل سوياً لصالح السودان وتطويره.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “حميدتي” يدعو لتكثيف مُكافحة الفساد في أموال التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.