انفجرت الأوضاع بجنوب كردفان، جراء احتقانات احتجاجية في تالودي، رفضاً لشركات التعدين التي تستخدم مادة كيميائية تسمى السيانيد. وأدّت الاحتجاجات بتالودي لمُواجهات، أسفرت عن مقتل ثلاثة من منسوبي الحماية والحراسات وجرح خمسة مُواطنين وحرق عَددٍ كَبيرٍ من السيارات.
من جانبه، نفى والي جنوب كردفان اللواء رشاد عبد الحميد في تصريحات لمصادر، وقوع قتلى في أحداث تالودي.
وعلمت المصادر، أنه تم حرق شركة “أبرسي” بمنجم اللفة، وشركة “السنوط” بمنجم التقولا، وشركة “الجنيد” بمنطقة مريضان، وأكدت المصادر إصابة المواطنين “محمد أحمد، شرف الدين فضل، وأحمد السلو وشخص آخر”، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار الأوضاع في “تالودي” وحرق مواقع شركات تعدين بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.