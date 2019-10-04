انفجار الأوضاع في “تالودي” وحرق مواقع شركات تعدين بالكامل

انفجرت الأوضاع بجنوب كردفان، جراء احتقانات احتجاجية في تالودي، رفضاً لشركات التعدين التي تستخدم مادة كيميائية تسمى السيانيد. وأدّت الاحتجاجات بتالودي لمُواجهات، أسفرت عن مقتل ثلاثة من منسوبي الحماية والحراسات وجرح خمسة مُواطنين وحرق عَددٍ كَبيرٍ من السيارات.

من جانبه، نفى والي جنوب كردفان اللواء رشاد عبد الحميد في تصريحات لمصادر، وقوع قتلى في أحداث تالودي.

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وعلمت المصادر، أنه تم حرق شركة “أبرسي” بمنجم اللفة، وشركة “السنوط” بمنجم التقولا، وشركة “الجنيد” بمنطقة مريضان، وأكدت المصادر إصابة المواطنين “محمد أحمد، شرف الدين فضل، وأحمد السلو وشخص آخر”، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)