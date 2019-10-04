“حمدوك”: مُلتزمون ببدء فصل جديد يُلبّي تطلُّعات أهل السودان

جدد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، التزام حكومته ببدء فصل جديد في تاريخ السودان يلبي تطلعاته، فضلاً عن وضع تحقيق سلام شامل كأولوية، ودعا المجتمع الدولي للإسهام في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وخاطب حمدوك أمس، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حوار أصحاب المصلحة في السودان الذي نظمه المعهد الملكي للشؤون الدولية تحت شعار (نحو نمو اقتصادي شامل في السودان)، ودعا للتفكير في إقامة مشروع وطني والتصدي لكيف يُحكم السودان وترك الحرية للشعب في اختيار من يحكمه، ووضع القواعد الأساسية للعملية الديمقراطية بالبلاد.

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وأكد “حمدوك” بحسب صحيفة الصيحة، ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات صنع واتخاذ القرار، وقال “الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة يجب أن توضع وتطبق بالصورة الصحيحة لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق النمو والتنمية والازدهار على المدى الطويل”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)