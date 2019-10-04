مصادر دبلوماسية: حذف السودان من قائمة الإرهاب مرهون بالتطبيع مع إسرائيل

كشفت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة، أن حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب يتطلب التطبيع الكامل مع إسرائيل.

وقال دبلوماسيون لصحيفة “جورسليم بوست” الإسرائيلية، إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل من شأنه تسهيل رفع السودان من قائمة الإرهاب وإنهاء العقوبات الأخرى المتعلقة بالإجراء. وأشارت إلى مبادرات سابقة قادتها الحكومة السابقة لإقامة علاقات مع إسرائيل، وذكرت أن النظام السابق اعترف آنذاك بتعرّضه لضغوط غربية للعمل على تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

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فيما نقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، تصريحات لوزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله أثناء زيارتها لباريس برفقة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وردها على سؤال التطبيع مع إسرائيل وقولها “التطبيع مع إسرائيل ليس الآن”. وهو ما اعتبرته الصحيفة مؤشراً لبناء علاقات في المستقبل.

ونوهت الصحيفة، إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وعد السودان بـ (60) مليون يورو كمساعدات لحكومة حمدوك بشرط إزالة اسمه من قائمة المراقبة الأمريكية، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)