أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * انفجار الأوضاع في تلودي وحرق مواقع شركات تعدين بالكامل * “حميدتي” يدعو لتكثيف مكافحة الفساد في أموال التنمية * تأجيل جلسة محاكمة البشير * والي جنوب كردفان: لا وفيات في أحداث تلودي * قُدرت خسائر إحدى الشركات بـ(6) ملايين دولار آخر لحظة: * سحب ملف “البشير” وتعليق جلسات محاكمته * احتجاجات وحرق مقار شركات تعدين بجنوب كردفان * إقالات وتعينات لمديري الجامعات Advertisements * الإفراج عن عطا المنان ومأمون حميدة خلال أيام * “الوطني” يرفض بيع ممتلكاته ويطالب بإقالة وزير المالية * مباحثات (سودانية – قطرية) بالخرطوم * “حمدوك”: التصدي للأزمة الاقتصادية من أولويات الفترة الانتقالية الدار: * زوجة تطالب بالطلاق بدعوى إصابة زوجها بالإيدز ومفاجأة داوية * وزير الصحة بولاية سنار: (86) حالة إصابة بالكوليرا * السجن (15) عاماً والغرامة لشاب اعتاد إشهار سكين لسيدات ونهبهن * واشنطن: لا مواعيد لرفع السودان من قائمة الإرهاب * شيخ قبيلة يفتح (41) بلاغاً ضد مواطنين * مجندات في الجيش السعودي للمرة الأولى الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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