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حسم إختيار الولاة المدنين خلال أيام – المركز السوداني للخدمات الصحفية

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مصدر الخبر / المركز السوداني للخدمات الصحفية 0 تبليغ

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الخرطوم (smc)
كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير أن حسم إختيار الولاة المدنين للولايات سيتم خلال الايام المقبلة.
وأكد وجدى صالح الناطق الرسمى باسم تنسيقية الحرية و التغيير لــ (smc) إنتهاء الجدل حول الوثيقة الدستورية بالقرار الذي صدر عن الإجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء ، مبيناً أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام سيتم خلال ساعات.
وقال صالح ان جميع مؤسسات السلطة الانتقالية ( مجلس السيادة والوزراء ) وقوى الحرية والتغيير وقوى الثورة ستنتقل لاستكمال عملية البناء وتحقيق اهداف الفترة الإنتقالية.

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