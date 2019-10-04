المريخ يودع بطولة الملك محمد السادس

الدار البيضاء _ (اليوم التالي)

ودع المريخ بطولة الملك محمد السادس للأندية العربية بخسارته بهدفين نظيفين أمام الوداد البيضاوي المغربي لحساب جولة الإياب.

أنهى ممثل السودان شوط اللعب الأول بالتعادل السلبي قبل أن تتلقى شباكه هدفين في شوط اللعب الثاني الذي تحسن فيه أداء الأحمر.

ولم يستفد المريخ من النقص العددي لمنافسه الذي لعب أكثر من (80) دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد الناهيري إثر تدخله العنيف على خالد النعسان.

المريخ أنهى موسمه الخارجي مبكرا إذ سبق وأن ودع دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي.

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