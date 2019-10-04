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وزارة العدل تنشر رسمياً الوثيقة الدستورية المعدلة

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مصدر الخبر / صحيفة الصيحة 0 تبليغ

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الخرطوم: أم سلمة العشا

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نَشَرَت الجريدة الرسمية للدولة (الغازيتة) الصادرة من وزارة العدل أمس، المرسوم الدستوري بالرقم (38) لسنة 2019م باعتماد الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وتضمن العدد رقم (1895) المُؤرّخ في 3/10/2019م، تفاصيل الوثيقة الدستورية التي جَرَى الاتفاق على تعديلاتها في اجتماع مجلسي السيادة والوزراء أمس الأول. وكان المجلس العسكري الانتقالي وقِوى إعلان الحُرية والتّغيير وقّعا الوثيقة في 20 أغسطس الماضي مُتضمِّنةً (78) مادة حاكمة للفترة الانتقالية.

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