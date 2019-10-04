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ضبط 21جوال دقيق مدعوم

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مصدر الخبر / النيلين 0 تبليغ

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تمكنت آلية الدقيق ولجنة إسناد محلية أم روابة من ضبط 21 جوال دقيق مدعوم بالسوق الجنوبي بمدينة أم روابة كان مهربا إلى خارج المدينة، وأوضح الأستاذ خالد الشيخ ميرغني المدير التنفيذي لمحلية أم روابة في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن الدقيق الذي تم ضبطه هو نتاج تضافر جهود وتنسيق بين آلية الدقيق ولجنة إسناد متابعة الدقيق بالمحلية، وأثنى على حسن المتابعة والرقابة للدقيق المدعوم من قبل لجنة الإسناد ، وأوضح أن المحلية تعمل بتناغم وتجانس مع جميع الأجهزة الأمنية ولجان الإسناد لمنع التلاعب بمعاش الناس.
وأكد خالد الشيخ مرغني المدير التنفيذي لمحلية أم روابة على قدرة الجهاز التنفيذي بالمحلية على محاربة ظاهرة التلاعب بالسلع المدعومة، مشيدا بلجان الإسناد التي تعمل ليلا ونهارا على مراقبة السلع المدعومة في جميع أنحاء المحلية.

سونا

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