المعارضة المسلحة تكشف عن إكتمال الترتيبات لإختيار أفراد وحدة الحماية الرئاسية

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

كشف مسؤول عسكري بالحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار ، عن إكتمال التجهيزات لاختيار الأفراد الذين سيشاركون في وحدة الحماية الخاصة للشخصيات السياسية في الفترة الإنتقالية.

وكانت آلية مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان قد قالت الأربعاء ، إنه ليس هناك دليلاً ملموسا من قبل الأطراف يبين تكوين وحدة الحماية الخاصة وتدريب عدد مقدر من القوات. واتفقت أطراف اتفاق السلام موخراً على تدريب 3 ألف فرد ، ضمن وحدة الحماية الخاصة للشخصيات السياسية خلال الفترة الإنتقالية.

وفشلت الأطراف في الإلتزام بالجدول الزمني الذي حددته الإيقاد في أغسطس الماضي ، على أن يتم تدريب نصف القوات البالغ عددها 83 ألف جندي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وقال لام فول قبريال ، نائب المتحدث العسكري باسم المعارضة المسلحة ، للصحفيين بجوبا الخميس، إن (1400) فرد من قوات المعارضة على الاستعداد للتدريب ضمن قوات وحدة الحماية الخاصة ، وإن نقلهم إلى العاصمة جوبا مسألة الوقت فقط.

وأشار لام ، إلى أن إجراءات تسجيل القوات في مناطق التجميع لا تزال مستمرة ، كاشفاً عن صعوبة وصول اللجان الخاصة بإجراءات المسح والتسجيل الى عدد من مناطق التجميع بسبب الأمطار.

Advertisements

وأقر المسؤول العسكري ، من ضيق الوقت لاستكمال تدريب القوات لتكوين جيش موحد مع اقتراب شهر نوفمبر موعد تكوين الحكومة الانتقالية ، لكنه أرجع إمكانية تدريب القوات في أسرع وقت.

وجدد المسؤول العسكري ، نداء الإستغاثة الى اللجنة الأمنية المشتركة بهدف توفير الأكل والأدوية والخيام ، لقواتهم في نقاط التجميع في أقرب وقت ممكن.

وأضاف “لا يوجد الطعام والدواء وبعض مناطق التجميع لا توجد بها ثكنات من الخيام”.

وقبل حلول 12 نوفمبر، تبقى أمام أطراف اتفاق السلام حوالي ثلاثين يوماً فقط بعد مرور 11 اشهر منذ التوقيع على اتفاق السلام ، دون إحراز تقدم ملموس بشأن تدريب القوات وايجاد الحل لقضية عدد الولايات وحددها.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع راديو تمازج